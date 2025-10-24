Ponte sullo Stretto | costruzione da oggi la selezione delle candidature per le assunzioni Webuild

Di seguito un comunicato diffuso da Webuild: Il cantiere più atteso d’Italia avvia le selezioni per assumere migliaia di uomini e donne per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. Le candidature per le assunzioni da parte di Eurolink dovranno essere inviate a https:eur02.safelinks.protection.outlook.com?url=https%3A%2F%2Fwww.webuildgroup.com%2Fponte-sullo-stretto%2Fposizioni-aperte-eurolink&data=05%7C02%7Cf.bianchi%40webuildgroup.com%7C25fa73152a6d4d40dc0208de12dcb042%7C85f2c903844e491faea65729a8d3b0e9%7C0%7C0%7C638968936712896254%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=2jDXc61KhSMLo0ik6yMX6aNomZnDzALUi1GAnaUPusw%3D&reserved=0 In attesa della decisione finale della Corte dei Conti, si accelera sul fronte delle risorse umane, puntando a formazione e assunzioni per costruire una squadra di professionisti e giovani talenti pronti a contribuire a un’opera che cambierà il volto del Mezzogiorno e del Paese intero. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

