Ponte sullo Stretto Corte dei Conti sospende delibera Cipess su progetto definitivo e lo rimette nuovamente all' organo | Ancora troppi dubbi
La Corte dei Conti rinvia la registrazione della delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto, sollevando dubbi su documentazione e procedure Punto e a capo per il Ponte sullo Stretto. La delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile che ne ripor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
