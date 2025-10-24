Ponte sullo Stretto Corte dei Conti sospende delibera Cipess su progetto definitivo e lo rimette nuovamente all' organo | Ancora troppi dubbi

Ilgiornaleditalia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte dei Conti rinvia la registrazione della delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto, sollevando dubbi su documentazione e procedure Punto e a capo per il Ponte sullo Stretto. La delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile che ne ripor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ponte sullo stretto corte dei conti sospende delibera cipess su progetto definitivo e lo rimette nuovamente all organo ancora troppi dubbi

© Ilgiornaleditalia.it - Ponte sullo Stretto, Corte dei Conti sospende delibera Cipess su progetto definitivo e lo rimette nuovamente all'organo: "Ancora troppi dubbi"

Argomenti simili trattati di recente

ponte stretto corte contiPonte sullo Stretto, Corte dei Conti non dà l’ok e invia dossier all’organo collegiale: cosa succede ora - La Corte dei conti ha aperto una richiesta di deferimento all'organo collegiale, in merito alla delibera del Cipess per l'ok al Ponte sullo Stretto di ... Lo riporta fanpage.it

ponte stretto corte contiPonte sullo Stretto, la Corte dei Conti stoppa la delibera e passa la palla al collegio - Il dossier sul Ponte sullo Stretto di Messina passa nelle mani della Sezione centrale di controllo legittimità della Corte dei Conti ... Riporta affaritaliani.it

ponte stretto corte contiPonte sullo Stretto, C.Conti deferisce - Il dossier sul Ponte sullo Stretto di Messina passa nelle mani della Sezione centrale di controllo legittimità della Corte dei Conti, organo collegiale che svolge il controllo preventivo. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Corte Conti