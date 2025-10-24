Ponte sullo Stretto Ciucci | Massimizzare le ricadute occupazionali in Calabria e Sicilia

“L’avvio delle selezioni per assumere e formare migliaia di uomini e donne per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina da parte del Contraente generale Eurolink-Webuild è un concreto risultato legato allo stato di avanzamento dell’opera, ormai pronta a partire”. Così l’amministratore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

