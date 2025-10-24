Ponte sullo Stretto CConti deferisce
17.55 Il dossier sul Ponte sullo Stretto di Messina passa nelle mani della Sezione centrale di controllo legittimità della Corte dei Conti,organo collegiale che svolge il controllo preventivo. Per il 29 ottobre è stata infatti calendarizzata l'adunanza sulla delibera del Cipess che approva il progetto definitivo del Ponte.La riunione dell'organo collegiale è l'esito delle procedure degli esami effettuati dall'Ufficio di controllo della stessa Sezione che ha ritenuto di deferire la questione all'organo collegiale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
