Ponte Stretto | Webuild da oggi le selezioni per le assunzioni Posti di lavoro in Calabria e Sicilia

Il cantiere più atteso d’Italia avvia le selezioni per assumere migliaia di uomini e donne per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. In attesa della decisione finale della Corte dei Conti, si accelera sul fronte delle risorse umane, puntando a formazione e assunzioni per costruire una squadra di professionisti e giovani talenti pronti a contribuire a un’opera che cambierà il volto del. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ponte Stretto: Webuild, da oggi le selezioni per le assunzioni. Posti di lavoro in Calabria e Sicilia

