Ponte Kennedy al via il cantiere che collegherà Lecco al termovalorizzatore

Il momento decisivo è arrivato. Dal 3 novembre il ponte Kennedy diventerà teatro dell'intervento più atteso e strategico dell'intero progetto di teleriscaldamento lecchese: la congiunzione tra la dorsale di Lecco e quella di Malgrate-Valmadrera. Un lavoro che durerà fino a fine gennaio e che. 🔗 Leggi su Leccotoday.it