Ponte di Brivio Fragomeli PD | Regione non ha le carte di Anas Come fa a monitorare?
"Sono incredulo e arrabbiato dopo aver letto la risposta dell'assessorato regionale alle infrastrutture e opere pubbliche alla mia richiesta di accesso agli atti per avere la documentazione relativa al ponte di Brivio: sostanzialmente, mi viene risposto che Regione non avrebbe nulla in mano, né. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
