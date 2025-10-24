Polo di protezione civile di Brugnato Regione via all’acquisizione dell’area
La Regione Liguria acquista formalmente da Asl5 la proprietà del terreno di via Fornello a Molino della Storta (Brugnato) da destinare alla realizzazione del Polo logistico regionale della Protezione civile nel levante ligure. A marzo la giunta regionale aveva stanziato 200mila euro del Fondo strategico regionale per procedere all’acquisto, formalizzato a un valore di 190mila euro. Lo prevede la delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone, che aggiunge: "La scelta dell’area è stata approvata a livello tecnico dal nostro Dipartimento regionale e dal Dipartimento nazionale di Protezione civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Si sono svolti sabato 18 e domenica 19 ottobre i lavori del workshop "Allestimento Modulo TAST Piemonte", organizzato dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso il polo logistico della - facebook.com Vai su Facebook
Approvata dal Consiglio metropolitano la variazione al Dup 2025-2027 che prevede un investimento di 15,2 milioni grazie all’avanzo di bilancio destinato alla realizzazione di 3 nuove palestre scolastiche, un nuovo polo logistico della Protezione Civile e inter - X Vai su X
Polo di protezione civile di Brugnato. Regione, via all’acquisizione dell’area - La Regione Liguria acquista formalmente da Asl5 la proprietà del terreno di via Fornello a Molino della Storta (Brugnato) da destinare alla realizzazione del Polo logistico regionale della Protezione ... Si legge su lanazione.it
Polo logistico colonna mobile Protezione civile a Brugnato, Regione acquista terreno da Asl 5 - Regione Liguria acquista formalmente da Asl 5 la proprietà di un terreno a Brugnato - Scrive msn.com
Protezione civile, a Brugnato il polo della colonna mobile del Levante - Regione Liguria acquista formalmente da Asl5 la proprietà del terreno in località Molino della Storta, via Fornello, nel Comune di Brugnato (La Spezia) da destinare alla realizzazione del Polo logisti ... Si legge su primocanale.it