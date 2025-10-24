La Regione Liguria acquista formalmente da Asl5 la proprietà del terreno di via Fornello a Molino della Storta (Brugnato) da destinare alla realizzazione del Polo logistico regionale della Protezione civile nel levante ligure. A marzo la giunta regionale aveva stanziato 200mila euro del Fondo strategico regionale per procedere all’acquisto, formalizzato a un valore di 190mila euro. Lo prevede la delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone, che aggiunge: "La scelta dell’area è stata approvata a livello tecnico dal nostro Dipartimento regionale e dal Dipartimento nazionale di Protezione civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polo di protezione civile di Brugnato. Regione, via all’acquisizione dell’area