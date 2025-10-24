Polizia locale bilancio in positivo Organico potenziato di sei unità | E adesso più controlli in strada
È in evoluzione, negli ultimi mesi, il comando della Polizia Locale di Lodi. E sono diversi i segni “più” che si registrano sul fronte del numero di agenti, dei controlli e degli interventi. "L’organico – riferisce l’assessore alla Polizia locale Manuela Minojetti – è passato da 24 a 30 operatori, nonostante trasferimenti e pensionamenti. Un trend che arriva dopo anni in cui il corpo aveva conosciuto un progressivo calo di organico, anche a causa del blocco delle assunzioni. Negli ultimi due anni sono state, infatti, portate a termine undici assunzioni tramite concorso, e un terzo bando è già in corso". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Vento ad Andria, a rischio le impalcature di Palazzo Ducale Vigili del fuoco e polizia locale sono a lavoro in queste orev ad Andria per verificare le condizioni delle impalcature che rivestono palazzo Ducale. Il vento spira sostenuto ma non particolarmente forte - facebook.com Vai su Facebook
Polizia locale ? @GabusiMarco in audizione a @Montecitorio: “L’intenzione dello Stato di riordinare la normativa è vista favorevolmente, ma manca la valorizzazione del ruolo delle #Regioni, come previsto dalla Costituzione.” Più info: https://bit.ly/4q0qb - X Vai su X
Polizia locale, bilancio in positivo. Organico potenziato di sei unità: "E adesso più controlli in strada" - In due anni più che raddoppiati gli interventi delle pattuglie ... Da ilgiorno.it
Polizia Locale, positivo il bilancio delle attività di controllo e prevenzione in zona Fiera - E' positivo il bilancio del corpo di Polizia Locale Terre Estensi per il servizio speciale realizz ... Scrive cronacacomune.it
Forze Armate e di Polizia, tutte le novità in legge di Bilancio - Legge di Bilancio 2026, poca attenzione del governo Meloni nei confronti del comparto Difesa e Sicurezza. Come scrive money.it