Polizia locale bilancio in positivo Organico potenziato di sei unità | E adesso più controlli in strada

È in evoluzione, negli ultimi mesi, il comando della Polizia Locale di Lodi. E sono diversi i segni "più" che si registrano sul fronte del numero di agenti, dei controlli e degli interventi. "L'organico – riferisce l'assessore alla Polizia locale Manuela Minojetti – è passato da 24 a 30 operatori, nonostante trasferimenti e pensionamenti. Un trend che arriva dopo anni in cui il corpo aveva conosciuto un progressivo calo di organico, anche a causa del blocco delle assunzioni. Negli ultimi due anni sono state, infatti, portate a termine undici assunzioni tramite concorso, e un terzo bando è già in corso".

