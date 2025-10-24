Polizia il Sap di Bologna sui buoni pasto | Ennesimo cambio di gestione inaccettabile
Bologna, 24 ottobre 2025 – È di oggi la segnalazione del sindacato autonomo di polizia di Bologna in merito “all’ennesimo cambio di gestione ” che riguarda la società erogatrice dei buoni pasto automatici per gli agenti. Un cambio (il quarto) che mette sulle barricate il sindacato, che lamenta come “anche questa volta, come nelle precedenti, abbiamo saputo tutto a giochi fatti e per puro caso. E anche questa volta le poliziotte e i poliziotti di Bologna dovranno attendere un tempo indefinito per ottenere ciò che in realtà spetterebbe giorno per giorno”. La contestazione del Sap riguarda la “modalità di erogazione bimestrale a fronte del pagamento mensile che avviene in altre pubbliche amministrazioni”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
