Politica divisa sullo sgombero Clancy critica | No a scene così La destra | Attivisti da arrestare
Le polemiche per gli sfratti di ieri in via Michelino hanno scavalcato i confini della città. Arrivando fino a Bruxelles e Roma, coi video di Plat ripostati da Ilaria Salis a Ilaria Cucchi. Per l’europarlamentare Avs, con un passato da occupante, "questi sono - nel Paese reale, non nella fantasiosa narrazione meloniana di una ‘nazione che prospera’ - gli effetti di politiche abitative criminali, che si ostinano ad anteporre la rendita e i profitti di pochi al diritto alla casa di tutti e tutte". Simili le parole della senatrice Cucchi: "Nell’Italia che Meloni e Santanché vogliono trasformare in una ‘superpotenza turistica’, sfratto è ormai sinonimo di blitz. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Mandare i nostri uomini (e donne) in divisa a Gaza sarebbe una scelta politica estremamente rischiosa, sia per chi andrà con gli stivali sul terreno, sia per il governo che prendesse tale decisione. Una missione militare deve prevedere obiettivi strategici chiari, - X Vai su X
"La signora Machado è stata una figura chiave e unificante in un’opposizione politica che un tempo era profondamente divisa. Un’opposizione che ha trovato un terreno comune nella richiesta di elezioni libere e di governo rappresentativo", ha ricordato il Co - facebook.com Vai su Facebook