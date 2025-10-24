Le polemiche per gli sfratti di ieri in via Michelino hanno scavalcato i confini della città. Arrivando fino a Bruxelles e Roma, coi video di Plat ripostati da Ilaria Salis a Ilaria Cucchi. Per l’europarlamentare Avs, con un passato da occupante, "questi sono - nel Paese reale, non nella fantasiosa narrazione meloniana di una ‘nazione che prospera’ - gli effetti di politiche abitative criminali, che si ostinano ad anteporre la rendita e i profitti di pochi al diritto alla casa di tutti e tutte". Simili le parole della senatrice Cucchi: "Nell’Italia che Meloni e Santanché vogliono trasformare in una ‘superpotenza turistica’, sfratto è ormai sinonimo di blitz. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Politica divisa sullo sgombero. Clancy critica: "No a scene così". La destra: "Attivisti da arrestare"