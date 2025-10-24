Pokemon mania in città Mostra con 18mila carte

Un evento unico in Italia. Per celebrare i 25 anni dall’arrivo nel nostro Paese, da domani Bergamo ospiterà una mostra dedicata ai Pokémon, una delle saghe più conosciute dai bambini di ieri e di oggi, nata in Giappone e arrivata poi al successo mondiale. L’evento è in programma presso il negozio di collezionismo Mirmex, in via Bianzana in città, dove, per due fine settimana (sabato 25 e domenica 26 ottobre, poi sabato 1 e domenica 2 novembre), prenderà vita la rassegna “Dal 2000 ad oggi: 25 anni di Pokémon in Italia“ nel quale saranno esposte tutte le 18mila card della serie italiana, insieme a tutti i pacchetti di “espansione“, ai box del set base, alle versioni “unlimited“ e al prezioso Charizard italiano in prima edizione, unica copia al mondo di questo tipo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

