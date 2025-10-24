pns pioggia di denari dallo stato arriveranno 180 milioni in dieci anni

Centottanta milioni nei prossimi dieci anni per far crescere il Polo nazionale della dimensione subacquea. Ad annunciarlo è Roberta Pinotti, ex ministro della Difesa e oggi presidente della Fondazione Pns, a margine della presentazione del sistema Deep di Fincatieri. "In questo momento c’è in approvazione la Legge finanziaria: posso dire che ci sono, sia dal ministero dell’Industria e del Made in Italy, sia dal ministero dell’Università e della Ricerca, ma anche dal Mef stesso, attenzioni molto forti – ribadisce la Pinotti –. La subacquea avrà certamente un riconoscimento significativo, rispetto a quello che è stato fatto finora, cioè ci saranno 180 milioni di euro nei prossimi 10 anni investite dal ministero dell’Industria e Made in Italy, altri tre milioni da subito e per tre anni dal ministero dell’Università. 🔗 Leggi su Lanazione.it

