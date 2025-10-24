Inter News 24 Platini, ex leggenda bianconera, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al sistema sportivo e sulle accuse della FIFA: le parole. Michel Platini, ex presidente della Uefa e leggenda del calcio mondiale, è tornato a parlare della sua controversa vicenda giudiziaria, che lo ha visto imputato per sospetta corruzione alla Fifa e successivamente assolto dalla giustizia ordinaria, ma squalificato dalla giustizia sportiva. L’ex campione della Juventus, ad un passo dall’Inter nella propria storia, e della Nazionale francese ha espresso dure critiche nei confronti del sistema sportivo durante un’intervista al Festival di Giustizia penale a Sassuolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Platini durissimo: «La giustizia sportiva è uno scandalo, il calcio deve tornare ai giocatori»