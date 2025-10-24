Platini | Dicevano alle mie nipotine ' Tuo nonno è un corrotto' ma non mi hanno distrutto

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci anni dopo l’assoluzione definitiva dalle accuse di corruzione e truffa quando era ad un passo dalla Fifa: "Erano con me 150 federazioni. Infantino non c’entra con la squalifica, ma si è tenuto il posto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

platini dicevano alle mie nipotine tuo nonno 232 un corrotto ma non mi hanno distrutto

© Gazzetta.it - Platini: "Dicevano alle mie nipotine 'Tuo nonno è un corrotto', ma non mi hanno distrutto"

Scopri altri approfondimenti

Platini: "Dicevano alle mie nipotine 'Tuo nonno è un corrotto', ma non mi hanno distrutto" - Dieci anni dopo l’assoluzione definitiva dalle accuse di corruzione e truffa quando era ad un passo dalla Fifa: "Erano con me 150 federazioni. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Platini Dicevano Mie Nipotine