Platini | Dicevano alle mie nipotine ' Tuo nonno è un corrotto' ma non mi hanno distrutto

Dieci anni dopo l’assoluzione definitiva dalle accuse di corruzione e truffa quando era ad un passo dalla Fifa: "Erano con me 150 federazioni. Infantino non c’entra con la squalifica, ma si è tenuto il posto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Platini: "Dicevano alle mie nipotine 'Tuo nonno è un corrotto', ma non mi hanno distrutto"

