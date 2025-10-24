Platini contro la Fifa | Il Tas è mafia
Michel Platini è tornato a parlare del caso giudiziario che lo ha visto protagonista insieme a Sepp Blatter per sospetta corruzione Fifa, conclusosi con l’assoluzione in via definitiva dalla giustizia ordinaria ma con una squalifica voluta da quella sportiva. L’ex presidente Uefa, in passato stella della Juventus e della nazionale francese, è intervenuto al Festival di Giustizia a Sassuolo. Da lì ha sferrato un duro attacco alla Fifa: «In Svizzera i presidenti delle commissioni sono nominati dalla Fifa. Tutto è fatto fra di loro. Ai procuratori svizzeri che fanno le indagini hanno chiesto di rimanere a lavorare alla Fifa quando saranno in pensione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
