Platini avvelenato | La giustizia sportiva è uno scandalo una mafia svizzera dove il tribunale è pagato dalla Fifa La pesantissima accusa
di Le Roi. L’affondo di Michel Platini è durissimo: « La giustizia sportiva è uno scandalo ». Dal palco del Festival di Giustizia penale di Sassuolo, dove è stato protagonista di una lunga intervista, l’ex campione è tornato a parlare del caso giudiziario che lo vide imputato per sospetta corruzione Fifa. Una vicenda da cui è stato assolto dalla giustizia ordinaria, ma squalificato da quella sportiva. Platini ha descritto così il sistema che lo ha condannato: «I n Svizzera i presidenti delle commissioni sono nominati dalla Fifa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
