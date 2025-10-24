di Le Roi. L’affondo di Michel Platini è durissimo: « La giustizia sportiva è uno scandalo ». Dal palco del Festival di Giustizia penale di Sassuolo, dove è stato protagonista di una lunga intervista, l’ex campione è tornato a parlare del caso giudiziario che lo vide imputato per sospetta corruzione Fifa. Una vicenda da cui è stato assolto dalla giustizia ordinaria, ma squalificato da quella sportiva. Platini ha descritto così il sistema che lo ha condannato: «I n Svizzera i presidenti delle commissioni sono nominati dalla Fifa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Platini avvelenato: «La giustizia sportiva è uno scandalo, una mafia svizzera dove il tribunale è pagato dalla Fifa». La pesantissima accusa