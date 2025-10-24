Plasticfree fa tappa a Castelvenere

Tempo di lettura: < 1 minuto L’appuntamento è per domani (ore 15) in piazza San Barbato dove gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Telese Terme si raduneranno per effettuare la pulizia del centro storico e del nuovo parco sottostante la Torre di Venere. A renderlo noto è il Sindaco  Alessandro Di Santo. L’iniziativa si avvale della collaborazione della Pro Loco di Castelvenere, del Rotary Club Valle Telesina e del Rotaract Club Valle Telesina e gode del patrocinio del Comune di Castelvenere e del Consiglio Regionale della Campania. “ E’ una giornata – dice il sindaco Di Santo – che servirà a testimoniare l’importanza di chi è impegnato nel volontariato per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica ma anche e, soprattutto, a sensibilizzare su queste tematiche i nostri giovani”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

