Pizzo della Scu | 58 anni di carcere per cinque imputati accusati di tentata estorsione

Brindisireport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - Cinque imputati sono stati condannati oggi (venerdì 24 ottobre 2025) a 58 anni di reclusione complessivi per una richiesta estorsiva aggravata dal 416 bis. Dopo circa tre ore di camera di consiglio, la gup del tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano ha letto nell'aula bunker di “Borgo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

