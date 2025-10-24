Più sicurezza sul territorio ok all' implementazione delle telecamere di sorveglianza

Più telecamere sul territorio comunale. Nel pomeriggio di venerdì 24, nel Municipio di Riva del Po si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Massimo Marchesiello, alla quale hanno preso parte i vertici provinciali delle forze. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it