Pitbull dopo un mese dal blitz chiusa l’inchiesta | 33 indagati

RACALE - A meno di un mese dall’operazione “Pit Bull” che ha portato all’esecuzione di 18 misure cautelari nel basso Salento, la Direzione distrettuale antimafia di Lecce ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. La sostituta procuratrice della Dda Giovanna Cannarile. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

