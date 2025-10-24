Pit Bull dopo un mese dal blitz chiusa l’inchiesta | 33 indagati

RACALE - A meno di un mese dall’operazione “Pit Bull” che ha portato all’esecuzione di 18 misure cautelari nel basso Salento, la Direzione distrettuale antimafia di Lecce ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. La sostituta procuratrice della Dda Giovanna Cannarile. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

“Pit Bull”, dopo un mese dal blitz, chiusa l’inchiesta: 33 indagati - Per la Procura, a capo dell’organizzazione criminale operativa nel basso Salento, ci sarebbe stato Vito Paolo Vacca, nipote dello storico boss Troisi ... Scrive lecceprima.it

