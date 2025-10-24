Pistola e munizioni 21enne arrestato dalla Polizia a Scampia

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha arrestato un 21enne napoletano, con precedenti, per porto abusivo di armi e ricettazione: gli agenti del Commissariato Scampia e della Squadra Mobile hanno sottoposto a controlli l’abitazione del giovane trovando una pistola con matricola abrasa e munizionamento. Non solo. Nelle pertinenze dello stesso palazzo gli agenti hanno trovato un fucile calibro 12 e un revolver calibro 32 privo di guanciole e nell’atrio dello stesso stabile 18 bustine di marijuana del peso di circa 22 grammi. Tutto il materiale trovato è stato sequestrato. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pistola e munizioni, 21enne arrestato dalla Polizia a Scampia

