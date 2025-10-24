Pistoia e’ la capitale italiana del libro 2026

24 ott 2025

Le altre città finaliste per il titolo erano Carmagnola (Torino), Perugia, Nardò (Lecce), Tito (Potenza). Al Comune vincitore sarà assegnato un contributo di mezzo milione di euro per attuare il programma L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

