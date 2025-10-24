Pistoia e’ la capitale italiana del libro 2026
Le altre città finaliste per il titolo erano Carmagnola (Torino), Perugia, Nardò (Lecce), Tito (Potenza). Al Comune vincitore sarà assegnato un contributo di mezzo milione di euro per attuare il programma
