Pistoia è Capitale italiana del libro 2026 L’annuncio del ministro Giuli
Pistoia, 24 ottobre 2026 - E' Pistoia la Capitale italiana del libro 2026. L'annuncio è arrivato nella tarda mattinata di oggi nel corso di una cerimonia ufficiale nella Sala della Crociera al Collegio Romano. A leggere il verdetto c'era il ministro Alessandro Giuli, titolare del Mic, che aprendo la busta contenente il verdetto emesso dalla giuria ha delineato il profilo di Pistoia prima ancora di annunciarne il nome, tanto da renderla riconoscibile ancora prima di chiamarla in causa. Una proposta, quella pistoiese, ritenuta eccellente, ricca in iniziative (1.500 durante tutto l'anno 2026) che ha convinto all'unanimità tutti i giurati per la sua " solidità, concretezza e continuità” a sottolineare come il valore del libro sia qualcosa che va oltre la cultura 'pura', ma che parla anche di relazioni e comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
