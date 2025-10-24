Pista pedonale viale Pennacchi entro un mese sarà terminata

La pista pedonale di viale Pennacchi a Latina sarà terminata entro un mese. Emerge dalla relazione della dirigente Angelica Vagnozzi alla commissione Lavori pubblici, secondo cui il raddoppio della pista ha subito alcuni ritardi, e il Comune di Latina ha dovuto contestare una penale alla ditta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it