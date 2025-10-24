Piscopo ministero | 1,5 mln utilizzatori per nostro ecosistema informatizzato
(Adnkronos) – "I risultati che abbiamo raggiunto sono molteplici. L'ecosistema informatizzato del ministero del Lavoro è 'giovane' ma ha già raggiunto livelli importanti di utilizzo. Parliamo di oltre un milione e mezzo di utilizzatori ed è composto principalmente da tre ambiti: il Siisl, che è il vero 'motore' che mette in comunicazione cv con posizioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
L'uomo con cui Pamela Genini era al telefono quando è stata aggredita da Gianluca Soncin è stato sentito per ore dal pubblico ministero. Dal verbale emerge un lungo elenco di atti persecutori Tgr Rai Lombardia - facebook.com Vai su Facebook
Piscopo (ministero): “1,5 mln utilizzatori per nostro ecosistema informatizzato” - L’ecosistema informatizzato del ministero del Lavoro è ‘giovane’ ma ha già raggiunto livelli importanti di utilizzo. Da msn.com