Pisa sfiora il colpo in casa Milan | 2-2 E passa avanti alla Fiorentina Pagelle

Firenzepost.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan di Allegri soffre con le neopromosse, pareggio in casa 2-2 col Pisa di Gilardino. Dopo sette minuti rossoneri subito avanti grazie a Leao, nella ripresa entra Cuadrado che si procura e trasforma il rigore dell'1-1 all'ora di gioco L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

