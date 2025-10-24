Pisa sfiora il colpo in casa Milan | 2-2 E passa avanti alla Fiorentina Pagelle
Il Milan di Allegri soffre con le neopromosse, pareggio in casa 2-2 col Pisa di Gilardino. Dopo sette minuti rossoneri subito avanti grazie a Leao, nella ripresa entra Cuadrado che si procura e trasforma il rigore dell'1-1 all'ora di gioco L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
