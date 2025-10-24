Pisa fra peccato e impresa | finisce 2-2 a San Siro

Pisa, 24 ottobre 2025 – I miracoli sono tali perché talvolta si avverano. È stata questa la notte del quasi impossibile per il Pisa, che arriva a un passo dall’affondare la capolista nella settimana sportivamente più difficile dell’anno dopo la beffa dello stop alle trasferte. Perché pure la realtà – anche in questo mondo di extraterrestri che risponde al nome di Serie A – a volte sembra piegarsi all’impossibile: il Pisa fino al minuto numero 93 si trovava in vantaggio a San Siro grazie a una rimonta epica. Ma alle reti di Cuadrado e Nzola risponde – in pieno recupero – il 20enne svizzero Athekame. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, fra peccato e impresa: finisce 2-2 a San Siro

