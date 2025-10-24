Piracy Shield oscura siti innocenti | il caos della piattaforma che doveva fermare la pirateria

Piracy Shield è la piattaforma italiana gestita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) con l’obiettivo ambizioso di combattere la pirateria digitale, in particolare la trasmissione illegale di eventi sportivi e contenuti protetti da copyright. Nato dalla legge n. 93 del 24 luglio 2023, questo sistema rappresenta uno dei tentativi più drastici in Europa di arginare il fenomeno dello streaming illegale, imponendo agli Internet service provider di bloccare indirizzi IP e domini segnalati entro appena 30 minuti dalla segnalazione. Il meccanismo è relativamente semplice sulla carta: operatori accreditati, definiti “ segnalatori attendibili “, identificano risorse online che trasmettono contenuti protetti senza autorizzazione e le inseriscono nella piattaforma. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Piracy Shield oscura siti innocenti: il caos della piattaforma che doveva fermare la pirateria

