Pippi Calzelunghe

Veronasera.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno 11 Gennaio 2026 a Teatro Dim si svolgerà lo spettacolo teatrale Pippi Calzelunghe. Fondazione AIDA ets, Glossateatro Vicenza, Papagena Norrköping Svezia.Trama: Lo spettacolo racconta le avventure di Pippi Calzelunghe, bambina libera e fuori dagli schemi, dall’arrivo a Villa Villacolle. 🔗 Leggi su Veronasera.it

