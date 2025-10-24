Pippi Calzelunghe

Il giorno 11 Gennaio 2026 a Teatro Dim si svolgerà lo spettacolo teatrale Pippi Calzelunghe. Fondazione AIDA ets, Glossateatro Vicenza, Papagena Norrköping Svezia.Trama: Lo spettacolo racconta le avventure di Pippi Calzelunghe, bambina libera e fuori dagli schemi, dall’arrivo a Villa Villacolle. 🔗 Leggi su Veronasera.it

80 anni di... Pippi Calzelunghe Sabato 25 ottobre 2025 dalle 10.30 alle 12.00 Biblioteca Comunale https://tinyurl.com/mr6bju9u - facebook.com Vai su Facebook

È morta a 93 anni Donatella Ziliotto, protagonista assoluta della nostra editoria per ragazzi. È lei che ha scoperto e fatto pubblicare in Italia tra gli altri Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren o i libri di Roald Dahl. Dovremmo esserle tutti grati. - X Vai su X

Assurda e libera: perché Pippi Calzelunghe parla ancora ai bambini di oggi (anche se ha 80 anni) - In occasione dell’anniversario, la ragazzina ribelle che ha conquistato lettori e spettatori in tutto il mo ... Secondo vita.it

Gli 80 anni di Pippi Calzelunghe si festeggiano con una mostra a Cuneo - In occasione degli 80 anni di Pippi Calzelunghe, una mostra a Cuneo celebra il mito del personaggio creato da Astrid Lindgren ... Da artribune.com

Pino Costalunga: “Di Pippi Calzelunghe mi piace la capacità di raccontare bugie che in realtà sono cose meravigliose” - Abbiamo intervistato Pino Costalunga, autore di teatro anche per ragazzi, che ci ha parlato di due amici: Pippi Calzelunghe e Carlo Goldoni. Come scrive focusjunior.it