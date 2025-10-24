Piotta e Davide Toffolo insieme con una canzone per ricordare Pier Paolo Pasolini

In occasione del 50° anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini che ricorre il prossimo 2 novembre, Piotta pubblica "Ecchime", un sentito omaggio a uno degli intellettuali più influenti del Novecento italiano. Il singolo, in uscita venerdì 24 ottobre su tutte le piattaforme digitali per La. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

