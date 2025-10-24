Piomba in casa dell’ex e aggredisce il nuovo compagno col taglierino | fermato 38enne

Palosco. Atti persecutori, lesioni personali, minacce gravi nei confronti dell’ex compagna e dell’attuale compagno di lei. È lungo l’elenco delle accuse mosse nei confronti di un 38enne di Palosco, agli arresti domiciliari su mandato del gip dopo un’accurata attività d’indagine dei carabinieri di Martinengo. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire un prolungato comportamento persecutorio messo in atto dall’uomo a partire dal mese di febbraio 2025, in seguito alla decisione della donna di interrompere la relazione sentimentale. Secondo quanto emerso, l’indagato avrebbe tempestato la vittima di telefonate e messaggi, spesso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, pedinandola e minacciandola ripetutamente, fino a introdursi nella sua abitazione e aggredire fisicamente sia lei che il nuovo compagno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

