Il messaggio più importante della serata di Vienna è arrivato da New York, dove Rocco Commisso ha seguito la partita. A fine gara la telefonata con Stefano Pioli, i complimenti alla squadra e finalmente un sorriso. "Adesso testa al campionato - ha aggiunto il presidente - tutti uniti per preparare al meglio la sfida di domenica contro il Bologna". E’ un po’ il motivo della serata. Bene la coppa, ma adesso conta risalire il prima possibile in campionato. Stefano Pioli analizza con lucidità il momento. "L’abbiamo interpretata bene, sappiamo che in campionato è un’altra questione ma queste sono le situazioni migliori per uscire da certi momenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Pioli scatta in avanti. "Buone sensazioni. Ma ora voglio di più»