Pioggia assassina | cosa rende pericolosa la piazza di Favara dove è stata inghiottita Marianna Bello

La tragica morte di Marianna Bello, la trentottenne di Favara travolta dalla furia delle acque in pieno centro e trascinata per una decina di chilometri dal vallone fino quasi al mare di Cannatello, poteva essere evitata? È questo l’interrogativo che è nella mente dei familiari della vittima e di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

