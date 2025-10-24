Pio Esposito o Bonny con Lautaro contro il Napoli? Chivu spiega tutto | ecco che gerarchia ha in mente in attacco

Internews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Pio Esposito o Bonny con Lautaro contro il Napoli? Chivu spiega tutto: ecco che gerarchia ha in mente per l’attacco della sua Inter. Intervenuto in conferenza stampa per presentare il big match di domani pomeriggio alle ore 18:00 al Maradona tra Napoli e Inter, il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu ha risposto ad una domanda relative alle alternative in attacco con l’assenza di Thuram per infortunio. COSA CAMBIA PER LAUTARO E PER L’INTER GIOCARE CON BONNY O CON PIO ESPOSITO?  – « Per me non cambia niente. Sono solo numeri per cui magari qualcuno da fuori pensa che Bonny è più simile a Thuram, che Pio è Pio e non è simile a nessuno. 🔗 Leggi su Internews24.com

pio esposito o bonny con lautaro contro il napoli chivu spiega tutto ecco che gerarchia ha in mente in attacco

© Internews24.com - Pio Esposito o Bonny con Lautaro contro il Napoli? Chivu spiega tutto: ecco che gerarchia ha in mente in attacco

Altre letture consigliate

pio esposito bonny lautaroHojlund sfida chi ha preso il 'suo' posto: perché l'Inter ha scelto Esposito e Bonny - A giugno i nerazzurri trattavano il danese, poi la virata: i dettagli dietro la scelta maturata in estate che avrebbe cambiato il destino dei protagonisti ... Come scrive tuttosport.com

pio esposito bonny lautaroLautaro, Pio o Bonny: Chivu ha scelto l’attacco anti-Napoli - Dopo due vittorie in trasferta per nulla semplici contro Roma e Union Saint Gilloise, per l’Inter ora è in programma la terza partita di fila lontano da San Siro. Segnala passioneinter.com

pio esposito bonny lautaroSorpresa Pio Esposito contro il Napoli? La scelta di Chivu - Manca sempre meno al big match tra Napoli ed Inter: con Thuram ancora fermo ai box, Chivu dovrà scegliere chi schierare al fianco di Lautaro. Scrive spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Pio Esposito Bonny Lautaro