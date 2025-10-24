Pio Esposito o Bonny con Lautaro contro il Napoli? Chivu spiega tutto | ecco che gerarchia ha in mente in attacco

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il big match di domani pomeriggio alle ore 18:00 al Maradona tra Napoli e Inter, il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu ha risposto ad una domanda relative alle alternative in attacco con l'assenza di Thuram per infortunio. COSA CAMBIA PER LAUTARO E PER L'INTER GIOCARE CON BONNY O CON PIO ESPOSITO? – « Per me non cambia niente. Sono solo numeri per cui magari qualcuno da fuori pensa che Bonny è più simile a Thuram, che Pio è Pio e non è simile a nessuno.

