Pio Esposito Inter Paolillo si sbilancia | Per struttura e per fisico mi ricorda quel giocatore

Inter News 24 . Le parole dell’ex dirigente nerazzurro. L’ex Amministratore Delegato dell’Inter, Ernesto Paolillo, ha elogiato l’attuale reparto offensivo nerazzurro. Secondo Paolillo, l’attacco è ora completo grazie all’impatto di Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny, alternative temute dagli avversari. Ha paragonato Esposito a Christian Vieri per struttura e approccio, augurandosi che diventi un punto fisso della Nazionale. Paolillo spera che la squadra di Cristian Chivu possa raggiungere un’altra finale di Champions League, convinto che il tecnico la imposterebbe diversamente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, Paolillo si sbilancia: «Per struttura e per fisico mi ricorda quel giocatore»

