Pina Picierno Pd | Siamo un partito plurale Più spazio ai riformisti
Roma, 24 ottobre 2025 – Gli inviti per l’evento di oggi a Milano sono partiti da tempo. Un incontro aperto a tutti, non solo fra il pubblico. Uno spazio dove accogliere chi si rivede in un’ala minoritaria eppure indispensabile di ogni formazione politica, quella riformista. È forse con questo intento politico che si tiene oggi ai Bagni Misteriosi, alle ore 15, l’incontro Crescere. Il contributo dei riformisti, organizzato da Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Ue, al quale parteciperanno, fra gli altri, anche il deputato Lorenzo Guerini, fra i promotori, e l’eurodeputato Giorgio Gori. Perché avete scelto questo tema? “Perché per noi la crescita non è un fattore macroeconomico a sé, slegato dalla quotidiana fatica di tenere in piedi, con equilibrio, le nostre istituzioni, la natura stessa della democrazia, il nostro modello sociale e di welfare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
