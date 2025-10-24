Pil dell’Italia azzoppato dall’export fermo crescita 2025 solo allo 0,5%
L ’economia italiana si muove piano, troppo: l’Ufficio parlamentare di bilancio nella Nota congiunturale di ottobre fotografa un Paese che avanza a passo di lumaca. Nel terzo trimestre, infatti, il Pil risulta “pressoché stagnante”, sostanzialmente invariato rispetto ai tre mesi precedenti. Un risultato che conferma le difficoltà già emerse in primavera, quando il prodotto era scivolato di un -0,1%, la prima contrazione da quasi tre anni. Export italiano in sofferenza. Secondo l’Upb, qualche miglioramento potrebbe intravedersi solo nello scorcio finale dell’ anno, ma la crescita dell’intero 2025 resta inchiodata allo 0,5%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Altre letture consigliate
Tg2. . Il voto in #Calabria. Riconfermato il governatore uscende #Occhiuto con oltre il 57%. #ForzaItalia primo partito - facebook.com Vai su Facebook
È morto il #cervo più famoso d'Italia. Era ospite dell'Oasi ecofaunistica #Valmalenco a #ChiesainValmalenco. Cresciuto dalla famiglia dell’allevatore Giovanni Del Zoppo che lo aveva trovato in un bosco quando era piccolo,era malato da settimane. Ciao Bamb Vai su X
Così i giudici hanno azzoppato il Pil della Liguria - Basta guardare cosa è successo in Liguria nei primi tre mesi di quest’anno. ilgiornale.it scrive