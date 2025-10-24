Pil dell’Italia azzoppato dall’export fermo crescita 2025 solo allo 0,5%

L ’economia italiana si muove piano, troppo: l’Ufficio parlamentare di bilancio nella Nota congiunturale di ottobre fotografa un Paese che avanza a passo di lumaca. Nel terzo trimestre, infatti, il Pil risulta “pressoché stagnante”, sostanzialmente invariato rispetto ai tre mesi precedenti. Un risultato che conferma le difficoltà già emerse in primavera, quando il prodotto era scivolato di un -0,1%, la prima contrazione da quasi tre anni. Export italiano in sofferenza. Secondo l’Upb, qualche miglioramento potrebbe intravedersi solo nello scorcio finale dell’ anno, ma la crescita dell’intero 2025 resta inchiodata allo 0,5%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

