pignatti della stadium al comando vellani e giovenzana inseguono

Siamo solo alla seconda giornata dei campionati minori di pallavolo, ma le classifiche del Top Volley, il Trofeo virtuale de il Resto del Carlino che premia i bomber delle squadre modenesi di volley, si stanno facendo incandescenti, con nuovi protagonisti alla ribalta, e "vecchi Draghi" che stanno provando a tornandoci. Chi ha preso decisamente il sopravvento è il 20enne opposto della Stadium Mirandola di serie C Matteo Pignatti, che dopo i 31 punti della scorsa settimana, nell’ultimo week end ha messo a segno 35 punti, che gli valgono la quarta vittoria di Tappa assoluta, ed una sontuosa leadership della Classifica Generale, dove comanda con una gran media di 33 punti nelle due partite giocate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

