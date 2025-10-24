Piersanti Mattarella svolta sull' omicidio | l' ex prefetto Filippo Piritore arrestato per depistaggio Ha sviato le indagini sul guanto del killer
Svolta sull'omicidio di Piersanti Mattarella, quarantacinque anni dopo. La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
News recenti che potrebbero piacerti
La reporter palermitana è diventata celebre per aver documentato stragi e omicidi (come Piersanti Mattarella) ma le immagini esposte sono 200: c’è molto altro. - facebook.com Vai su Facebook
Piersanti Mattarella, svolta sull'omicidio: l'ex prefetto Filippo Piritore arrestato per depistaggio. «Ha sviato le indagini sul guanto del killer» - La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile ... Come scrive ilmessaggero.it
Omicidio di Piersanti Mattarella, chiesto l'arresto per un ex poliziotto: "Depistò le indagini" - Piritore è indagato per il depistaggio delle indagini sull'omicidio dell'ex presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella. Riporta ilgiornale.it
L'omicidio di Piersanti Mattarella, arrestato per depistaggio l'ex prefetto Filippo Piritore - La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto . Segnala gazzettadelsud.it