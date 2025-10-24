Piersanti Mattarella svolta sull' omicidio | l' ex prefetto Filippo Piritore arrestato per depistaggio Ha sviato le indagini sul guanto del killer

Ilmessaggero.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svolta sull'omicidio di Piersanti Mattarella, quarantacinque anni dopo. La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

piersanti mattarella svolta sull omicidio l ex prefetto filippo piritore arrestato per depistaggio ha sviato le indagini sul guanto del killer

© Ilmessaggero.it - Piersanti Mattarella, svolta sull'omicidio: l'ex prefetto Filippo Piritore arrestato per depistaggio. «Ha sviato le indagini sul guanto del killer»

News recenti che potrebbero piacerti

piersanti mattarella svolta sullPiersanti Mattarella, svolta sull'omicidio: l'ex prefetto Filippo Piritore arrestato per depistaggio. «Ha sviato le indagini sul guanto del killer» - La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile ... Come scrive ilmessaggero.it

piersanti mattarella svolta sullOmicidio di Piersanti Mattarella, chiesto l'arresto per un ex poliziotto: "Depistò le indagini" - Piritore è indagato per il depistaggio delle indagini sull'omicidio dell'ex presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella. Riporta ilgiornale.it

piersanti mattarella svolta sullL'omicidio di Piersanti Mattarella, arrestato per depistaggio l'ex prefetto Filippo Piritore - La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto . Segnala gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Piersanti Mattarella Svolta Sull