Arrestato per depistaggio l’ex prefetto Filippo Piritore, che avrebbe mentito sul guanto ritrovato nell’auto utilizzata dai killer che uccisero l’ex presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella. Piritore all’epoca dei fatti era funzionario della squadra mobile di Palermo. Sentito sull’indumento ritrovato nella 127 utilizzata dagli assassini, per i magistrati palermitani ha reso dichiarazioni del tutto prive di riscontri. Quel guanto non fu mai sequestrato e repertato. Per la procura ha così contribuito a sviare le indagini. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato: depistò le indagini sull’omicidio