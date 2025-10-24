Piersanti Mattarella ex poliziotto Filippo Piritore arrestato per depistaggio | il mistero del guanto sparito

Notizie.virgilio.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex poliziotto ed ex prefetto Filippo Piritore è stato arrestato per depistaggio nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Piersanti Mattarella. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

piersanti mattarella ex poliziotto filippo piritore arrestato per depistaggio il mistero del guanto sparito

© Notizie.virgilio.it - Piersanti Mattarella, ex poliziotto Filippo Piritore arrestato per depistaggio: il mistero del guanto sparito

News recenti che potrebbero piacerti

piersanti mattarella ex poliziottoOmicidio di Piersanti Mattarella, chi è l'ex poliziotto agli arresti: «Fece sparire il guanto del killer e continua a inquinare le indagini» - L'accusa è di aver «affermato il falso e taciuto quanto a sua conoscenza» sulla prova sparita ... Segnala vanityfair.it

piersanti mattarella ex poliziottoUn ex poliziotto che aveva indagato sull’omicidio di Piersanti Mattarella è stato messo agli arresti domiciliari per depistaggio - La procura di Palermo ha chiesto e ottenuto gli arresti domiciliari per l’ex funzionario di polizia Filippo Piritore, accusato di depistaggio nelle indagini sull’ omicidio di Piersanti Mattarella, pre ... Riporta ilpost.it

piersanti mattarella ex poliziottoOmicidio Piersanti Mattarella: ex poliziotto arrestato per depistaggio - Svolta nelle indagini sulla morte del presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella, ucciso a Palermo il 6 gennaio del 1980: ex poliziotto arrestato per depistaggio. Segnala corrierenazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Piersanti Mattarella Ex Poliziotto