Piersanti Mattarella | depistaggi e verità negate

Sono trascorsi ormai oltre quarantacinque anni dall’assassinio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia. Quasi mezzo secolo la durata della storia di uno dei delitti più oscuri della nostra Repubblica, storia che oggi torna a farsi viva, riaprendo ferite, scoprendo scenari inattesi che pongono inquietanti ombre sulla ricostruzione dei fatti operata illo tempore. Una storia che torna a far parlare di sé, dal un sapore amaro, il sapore del depistaggio istituzionale. Ecco le novità sul caso Piersanti Mattarella. Nelle scorse ore la Direzione Investigativa Antimafia ha notificato una misura di arresti domiciliari nei confronti di Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Piersanti Mattarella: depistaggi e verità negate

