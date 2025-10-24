Piera Maggio condivide la nuova foto di Denise Pipitone scomparsa 25 anni fa | come potrebbe essere oggi
La madre di Denise Pipitone ha condiviso una ricostruzione di come potrebbe essere la figlia oggi, a 21 anni dalla sua scomparsa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Piera Maggio e Pietro Pulizzi hanno diffuso una nuova age progression della bimba scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo. L'immagine, realizzata da una professionista americana, mostra come potrebbe apparire oggi Denise, all'età di 24 anni.
