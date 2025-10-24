Pier Silvio Berlusconi ha acquistato Casa Vianello agli eredi 1.45 milioni di euro

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'imprenditore ha comprato l'attico a Segrate da quasi 300 mq. Sandra e Raimondo avevano lasciato alla famiglia filippina che aveva vissuto con loro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pier silvio berlusconi ha acquistato casa vianello agli eredi 145 milioni di euro

© Gazzetta.it - Pier Silvio Berlusconi ha acquistato Casa Vianello, agli eredi 1.45 milioni di euro

Approfondisci con queste news

pier silvio berlusconi haPier Silvio Berlusconi ha acquistato Casa Vianello, agli eredi 1.45 milioni di euro - Gli eredi di Casa Vianello hanno venduto l'appartamento a Piersilvio Berlusconi, la famiglia filippina in precedenza aveva già venduto la casa in montagna che avevano ricevuto ... Segnala msn.com

pier silvio berlusconi haCasa Vianello venduta a Pier Silvio Berlusconi: l'attico di 300 mq che Sandra e Raimondo lasciarono alla coppia di filippini (che ereditò tutto) - L’attico di Segrate, a Milano 2, di 285 metri quadrati che Raimondo Vianello e Sandra Mondaini lasciarono in eredità alla loro coppia di filippini è stato venduto. Secondo corriereadriatico.it

pier silvio berlusconi haPerché Pier Silvio Berlusconi ha voluto comprare Casa Vianello (e quanto l'ha pagata) - Il celebre attico di Segrate nell’elegante quartiere di Milano 2 dove Raimondo Vianello e Sandra Mondaini vissero fino alla loro morte nel 2010, ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pier Silvio Berlusconi Ha