Pier Silvio Berlusconi ha acquistato Casa Vianello agli eredi 1.45 milioni di euro

L'imprenditore ha comprato l'attico a Segrate da quasi 300 mq. Sandra e Raimondo avevano lasciato alla famiglia filippina che aveva vissuto con loro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pier Silvio Berlusconi ha acquistato Casa Vianello, agli eredi 1.45 milioni di euro

