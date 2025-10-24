Pier Silvio Berlusconi compra l' appartamento a Milano 2 di Sandra e Raimondo Vianello per 1.45 milioni di euro

L'attico di 285 metri quadri di Segrate era stato ereditato dagli ex domestici filippini della celebre coppia “Casa Vianello"- non quella di scena approntata per la sitcom trasmessa da Mediaset, bensì la vera abitazione in cui Raimondo Vianello e Sandra Mondaini hanno vissuto per vent'anni, è. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pier Silvio Berlusconi compra l'appartamento a Milano 2 di Sandra e Raimondo Vianello per 1.45 milioni di euro

News recenti che potrebbero piacerti

Dal gesto di Pier Silvio Berlusconi alle questioni in sospeso tra Ema Stokholma e Angelo Madonia: questo e molto altro in "Fatti loro" - facebook.com Vai su Facebook

Pier Silvio Berlusconi ha comprato ‘casa Vianello’ per 1,45 milioni: il motivo? Ragioni di affetto per la coppia ma non solo @FQMagazineit - X Vai su X

Pier Silvio Berlusconi compra la casa di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini dai loro eredi filippini, i Magsino, per un milione e mezzo di euro - Si trova a Segrate: ha un attico e superattico da 285 metri quadrati, con cinque camere da letto, cinque bagni, soggiorno, sala da pranzo, studio, terrazzi con barbecue, balconi e box da 51 metri quad ... Da vanityfair.it

Milano 2: Pier Silvio Berlusconi compra l’attico di Sandra e Raimondo (non quello di Casa Vianello) - Il figlio del Cavaliere avrebbe pagato 1,45 milioni di euro dopo la trattativa con i coniugi filippini, eredi di una delle coppie più apprezzate della tv italiana. Scrive ilgiorno.it

Casa Vianello, Pier Silvio Berlusconi compra l’attico di Milano 2 appartenuto a Sandra e Raimondo - La vera Casa Vianello, l’attico dove Sandra Mondaini e Raimondo Vianello hanno vissuto per vent’anni è passato di mano: a comprarlo è stato Pier Silvio ... Secondo fortuneita.com