Pier Silvio Berlusconi compra in contanti la vera Casa Vianello | questione di cuore
La vera casa dove hanno vissuto Sandra Mondaini e Raimondo Vianello per vent’anni è stata venduta. Non si tratta dell’appartamento di scena dove è stata girata la celebre sitcom “Casa Vianello”, trasmessa da Mediaset dal 1988 al 2007, ma dell’autentica dimora della coppia più amata della televisione italiana. Chi ha acquistato la vera Casa Vianello è Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset. Una scelta che chiude simbolicamente il cerchio, riportando la casa dove è cresciuta artisticamente la coppia Vianello-Mondaini nell’orbita della famiglia che ha reso possibile il loro successo televisivo. 🔗 Leggi su Cultweb.it
