Pier Silvio Berlusconi compra casa Vianello | la trattativa con gli eredi filippini e quanto è costata

Milano 2 non è solo una zona residenziale nell’hinterland meneghino: è l’archivio sentimentale di una certa televisione italiana che appartiene ormai alla memoria collettiva. Qui, dove tutto profuma di anni Ottanta e del sogno televisivo berlusconiano, Pier Silvio Berlusconi sarebbe tornato a scrivere una nuova pagina familiare. Secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, l’amministratore delegato di MFE-Mediaset ha acquistato lo storico attico di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, la coppia più amata della TV italiana. Una casa simbolo, 300 metri quadri tra attico e superattico, terrazzi, barbecue, cinque camere e cinque bagni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pier Silvio Berlusconi compra casa Vianello: la trattativa con gli eredi filippini e quanto è costata

Approfondisci con queste news

L’attico di Segrate, a Milano 2, di 285 metri quadrati che Raimondo Vianello e Sandra Mondaini lasciarono in eredità alla loro coppia di filippini è stato venduto. A comprarlo sarebbe stato Pier Silvio Berlusconi che è già proprietario di un appartamento confina - facebook.com Vai su Facebook

"Pier Silvio Berlusconi" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Pier Silvio Berlusconi compra Casa Vianello - Un grande attico di Milano 2 già appartenuto a Sandra e Raimondo Vianello sarebbe stato acquistato da Pier Silvio Berlusconi dopo una trattativa con gli eredi filippini, famiglia di domestici ai quali ... Lo riporta msn.com

Berlusconi compra casa dei Vianello, quanto ha pagato agli eredi filippini di Sandra e Raimondo - Pier Silvio acquista la casa in cui Raimondo e Sandra hanno vissuto negli ultimi vent’anni insieme, ma non è la ... Da fanpage.it

Milano 2: Pier Silvio Berlusconi compra l’attico di Sandra e Raimondo (non quello di Casa Vianello) - Il figlio del Cavaliere avrebbe pagato 1,45 milioni di euro dopo la trattativa con i coniugi filippini, eredi di una delle coppie più apprezzate della tv italiana. ilgiorno.it scrive