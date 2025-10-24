Pier Silvio Berlusconi acquista Casa Vianello l' immobile simbolo di Sandra e Raimondo

Un acquisto fatto soprattutto con il cuore. E’ quello pensato e realizzato da Pier Silvio Berlusconi quando la famiglia filippina erede di Sandra e Raimondo Vianello ha messo in vendita il grande attico di Milano 2 di quella che è stata la coppia più famosa della televisione italiana. Affetti che contano, non solo verso due artisti che hanno contribuito la successo di Canale 5, ma anche per un. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pier Silvio Berlusconi acquista "Casa Vianello", l'immobile simbolo di Sandra e Raimondo

